Fabbriche di auto verso lo stop mancano chip

La Commissione chiede alla Cina di posticipare il nuovo sistema di licenze per l’export di terre rare e tratta con Nexperia, il produttore che sta mettendo in crisi le case d’auto. Allarme di Urso: è emergenza, agire subito.. Il commissario Ue al Commercio vede Lollobrigida e apre all’inserimento di controlli e reciprocità nel trattato di libero scambio col Sudamerica. Coldiretti per ora non si fida.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fabbriche di auto verso lo stop, mancano chip

