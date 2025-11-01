Fabbriche di auto verso lo stop mancano chip

Laverita.info | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione chiede alla Cina di posticipare il nuovo sistema di licenze per l’export di terre rare e tratta con Nexperia, il produttore che sta mettendo in crisi le case d’auto. Allarme di Urso: è emergenza, agire subito.. Il commissario Ue al Commercio vede Lollobrigida e apre all’inserimento di controlli e reciprocità nel trattato di libero scambio col Sudamerica. Coldiretti per ora non si fida.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

fabbriche di auto verso lo stop mancano chip

© Laverita.info - Fabbriche di auto verso lo stop, mancano chip

Scopri altri approfondimenti

fabbriche auto verso stop“Mancano i chip, lo stop alla produzione è imminente”: le fabbriche europee di auto vicine al collasso - I semiconduttori stanno finendo e così le fabbriche europee di automobili sono a un passo dalla chiusura forzata. Secondo ilfattoquotidiano.it

fabbriche auto verso stopAuto, allarme costruttori: “Mancano i microchip fabbriche a rischio stop” - La Commissione cerca una soluzione tra Olanda e Cina sul caso Nexperia. Da repubblica.it

fabbriche auto verso stopAuto, è allarme rosso per i chip: a rischio produzione e prezzi - L'associazione dei costruttori auto europei (ACEA) avverte: "Fabbriche ferme in pochi giorni". Come scrive energiaoltre.it

Cerca Video su questo argomento: Fabbriche Auto Verso Stop