F1 Russell ci va giù pesante | stoccata durissima a Verstappen

George Russell punge Max Verstappen: le parole del pilota Mercedes sono pesantissime. Che frecciata al campione della Red Bull. Non scorre buon sangue tra George Russell e Max Verstappen. I due piloti difficilmente diventeranno amici, come certificano i diversi episodi divergenti avvenuti sia dentro che fuori la pista. Inoltre, nell’ultimo periodo, Max è stato uno dei nomi più chiacchierati nel mercato della Formula 1, finendo al centro dei pensieri proprio del mondo Mercedes. Toto Wolff stravede per il quattro volte campione mondiale, ma alla fine ha preferito rinnovare il contratto di George. 🔗 Leggi su Sportface.it

Non si placa l'ondata di occupazioni e atti vandalici nelle scuole fiorentine, dopo il pesante blitz al Meucci e l'incursione al Russell-Newton

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: record per il Russell 2000, pesante il tech Fed verso fine QT, altri tagli dei tassi in vista Fmi: azionario Usa rischia correzione forte Trump riaccende le tensioni con la Cina Argentina: aiuti Usa legati

F1, Russel e Verstappen: la ricostruzione della rivalità dal 2023 ad oggi - La scivolata di Russell all'ultima curva a Montreal 2024 ha regalato la seconda posizione a Verstappen, che poi ha vinto la gara.

F1, Russell duro su Verstappen prima del Gp di Abu Dhabi: "Bullizza gli altri piloti" - Un accesissimo botta e risposta, strascico di quanto accaduto in pista nel precedente week end del Qatar.

F1, Russell scherza dopo il padel con Sainz, Albon e Norris: "Non si può sfuggire..." - Dopo la lotta in Arabia Saudita, per Carlos Sainz, George Russell, Alex Albon e Lando Norris arriva la sfida sul campo da padel, diventato ormai una tradizione tra i piloti di Formula 1.