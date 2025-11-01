F1 possibile novità nel regolamento del Mondiale 2026 | le scuderie si dividono

Novità nelle novità. L’anno venturo per il Mondiale di F1 sarà una stagione molto particolare. La rivoluzione tecnica andrà a caratterizzare il Circus e c’è grande curiosità su quelle che potranno essere le conseguenze in pista tra i top-team. A questo proposito, come riportato dai colleghi di Motorsport.com, ci potrebbe essere un ulteriore cambiamento. FIA e Liberty Media starebbe valutando l’eventualità di rendere obbligatori, nel corso dei GP, due pit-stop. Una modifica delle norme per consentire ai racing di driver di attaccare maggiormente nei loro stint, senza preoccuparsi eccessivamente del risparmio degli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, possibile novità nel regolamento del Mondiale 2026: le scuderie si dividono

