F1 Massa attacca tutti | coinvolti anche Ferrari e Briatore

Felipe Massa non risparmia nessuno: l’ex pilota tira in ballo anche Ferrari, Jean Todt e Flavio Briatore nel processo Crashgate. Felipe Massa ha aperto davanti alla FIA e alla corte londinese un nuovo capitolo della vicenda nota come “Crashgate”. Nella prima deposizione la sua voce punta a Flavio Briatore, all’allora team-principal della Renault, e a Jean Todt, figura iconica della Ferrari: “Pensavo che mentisse”, ha dichiarato. In gioco c’è un risarcimento importante. Massa attacca tutti: volano accuse pesanti. Felipe Massa ha avanzato un’azione legale contro la FIA e Bernie Ecclestone, legata al controverso incidente orchestrato dalla Renault nel Gran Premio di Singapore 2008. 🔗 Leggi su Sportface.it