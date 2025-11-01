F1 Lawson accusa Sainz | interviene la FIA
Liam Lawson è una furia: il pilota della Racing Bulls attacca Carlos Sainz. La FIA interviene in gamba tesa sulla vicenda. Durante il Gran Premio del Messico, disputato domenica scorsa, è esplosa la tensione in pista tra Carlos Sainz e Liam Lawson. Al via della prima curva, il pilota della Williams ha allargato la traiettoria e ha colpito la monoposto della Racing Bulls, innescando il ritiro del neozelandese. Lawson è una furia: interviene la FIA . La gara di Lawson, in lotta per un sedile in Formula 1 per la prossima stagione, è terminata prematuramente. Il motivo? Un contatto con Sainz alla prima curva del famoso tracciato del Foro Sol. 🔗 Leggi su Sportface.it
