F1 Lawson accusa Sainz | interviene la FIA

Sportface.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liam Lawson è una furia: il pilota della Racing Bulls attacca Carlos Sainz. La FIA interviene in gamba tesa sulla vicenda. Durante il Gran Premio del Messico, disputato domenica scorsa, è esplosa la tensione in pista tra Carlos Sainz e Liam Lawson. Al via della prima curva, il pilota della Williams ha allargato la traiettoria e ha colpito la monoposto della Racing Bulls, innescando il ritiro del neozelandese. Lawson è una furia: interviene la FIA . La gara di Lawson, in lotta per un sedile in Formula 1 per la prossima stagione, è terminata prematuramente. Il motivo? Un contatto con Sainz alla prima curva del famoso tracciato del Foro Sol. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

f1 lawson accusa sainzSainz ancora sotto accusa, Lawson: “È uno schifo, mi ha rovinato la gara” - Liam Lawson ha criticato duramente la manovra di Carlos Sainz in curva- Secondo formulapassion.it

f1 lawson accusa sainzF1 Mexican GP | Racing Bulls, Lawson accuses Sainz: "He ran into me." - Isack Hadjar perde il vantaggio conquistato in qualifica e termina la sua gara messicana fuori dalla zona punti. Si legge su msn.com

f1 lawson accusa sainzF1 | Caso Lawson-commissari: la federazione messicana incolpa Liam, ma ha rallentato! - Il Gran Premio del Messico ha sollevato numerose polemiche, con il collegio dei commissari sportivi finito sotto accusa per due episodi avvenuti durante la gara. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Lawson Accusa Sainz