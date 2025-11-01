Expo Training Milano Così vedrai come spara | tutorial sulla mitraglietta allo stand dei Baschi Azzurri che ha suscitato polemiche

Alla fiera per l'orientamento al lavoro Expo Training di Milano, lo stand della Polizia Penitenziaria ha suscitato polemiche per aver mostrato agli studenti come maneggiare armi da esercitazione. L'allestimento includeva anche la riproduzione di una cella, mentre un video documenta un agente che, durante il tutorial sulla mitraglietta, dice ai ragazzi: "Non siamo a Fortnite". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

"Premi il grilletto, vedrai come spara": la scena immortalata all'Expo Training di Milano - facebook.com Vai su Facebook

L’ #Inail rinnova la sua partecipazione a @ExpoTraining e ExpoLavoro&Sicurezza 2025, in programma negli spazi di Fiera Milano-Rho City il 30 e 31 ottobre. - X Vai su X

Milano, a Expotraining ragazzi provano armi allo stand della Polizia penitenziaria - C'è uno stand più 'gettonato' di altri a Expotrainig, in corso a Milano Fiera: è quello della Polizia penitenziaria, dove i ragazzi possono 'provare' a ... Secondo msn.com

All’orientamento spunta la lezione di manganellate: critiche da studenti e Cgil - Alcuni studenti del liceo Fermi di Genova sono stati portati all’Expo Training di Milano ed è lì che una di loro ha visto la fila per fare pratica con l’arma. Come scrive lettera43.it