ex scuola pascoli un luogo che rinasce

A Sogliano, l’ex scuola Giovanni Pascoli ogni giorno ospita attività, incontri e servizi che coinvolgono fasce di popolazione e interessi diversi. Un esito reso possibile anche grazie al percorso partecipativo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna Concentro+, che ha orientato lo spazio verso funzioni educative di formazione e ispirazione, in continuità con la sua vocazione originaria. Oggi alla ex Pascoli nella palestra e negli spazi al piano terra si svolgono corsi sportivi e attività motorie promossi dalla Polisportiva Soglianese, dalla ginnastica posturale alla danza, fino alle arti marziali per i più giovani, cui si affiancano iniziative rivolte alla tutela della salute pubblica, come gli incontri dell’ Ausl Romagna dedicati alla prevenzione delle cadute negli anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

