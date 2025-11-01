Ex principe Andrea possibile ‘buonuscita’ a sei cifre e stipendio annuo dopo la perdita dei titoli reali

(Adnkronos) – L'ex principe Andrea potrebbe ricevere una "buonuscita" a sei cifre per coprire le spese del trasferimento dal Royal Lodge di Windsor ad una sistemazione privata a Sandringham e poi uno stipendio annuale per evitare che spenda troppo nella sua nuova vita da "commoner". Lo rivela il Guardian citando fonti informate sui colloqui ancora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

