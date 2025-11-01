Ex magazzini di Piacenza quasi pronto l' albergo 3 stelle da 94 camere | ad aprirlo B&B Hotels

Ilpiacenza.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riqualificazione agli sgoccioli negli ex magazzini generali comunali di Piacenza e ormai prossima apertura del 3 stelle da 94 camere di B&B Hotels. Dopo quasi due anni di lavori per trasformare lo storico immobile risalente agli anni Venti del secolo scorso in struttura recettiva - superficie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

