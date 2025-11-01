ex intendenza finalmente tempi certi

Via i ponteggi dall’ex intendenza entro gennaio 2026. Alla notizia uscita ieri sul Carlino per cui non ci saranno ulteriori ritardi rispetto allo smontaggio dell’impalcatura che impacchetta il palazzo dal 7 marzo 2023 plaudono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle attività produttive Francesca Frenquellucci. "Sono mesi – dicono gli amministratori – che chiediamo di accelerare tutti quei lavori che richiedono l’impalcatura, così da ridare la piena visibilità alle attività economiche quanto prima. Bene che ora si abbia garanzia sulle tempistiche". A rassicurare è stato il direttore regionale Marche dell’ Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

