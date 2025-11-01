Ex Ilva doppia fermata per Afo4 Produzione ridotta al minimo

Acciaierie d?Italia, l?ex Ilva, mette in fermata l?altoforno 4, l?unico da mesi in marcia nello stabilimento. L?impianto si fermerà per 24 ore il 5 novembre e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

