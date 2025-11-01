Eventi Roma oggi 1° novembre 2025 | tra musica arte e sapori d’autunno

Il primo fine settimana di novembre segna per Roma l’inizio di un mese ricchissimo di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici. Tra le celebrazioni religiose del Giubileo 2025, le prime giornate autunnali e le ultime scie delle feste di Halloween, la Capitale offre oggi – sabato 1° novembre 2025 – un calendario fitto di eventi per tutti i gusti. GUARDA TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA OGGI, CLICCA QUI In primo piano: Roma Jazz Festival 2025. Prende ufficialmente il via oggi la 49ª edizione del Roma Jazz Festival, una delle rassegne musicali più attese dell’autunno. Fino al 23 novembre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz e il Club Monk ospitano concerti, performance e nuove produzioni orchestrali. 🔗 Leggi su Funweek.it