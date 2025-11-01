Evaso Elia Del Grande | il condannato per la strage dei fornai è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scompare nel nulla. Elia Del Grande, l’uomo condannato a 30 anni di carcere per la “strage dei fornai”, è riuscito a fuggire dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L’uomo, oggi 49enne, si era reso responsabile nel 1998, a soli 22 anni, dell’efferato omicidio dei propri genitori e del fratello nella loro abitazione di Cadrezzate, in provincia di Varese. Secondo quanto riportato da QN – il Resto del Carlino, Del Grande era sottoposto a una misura di sicurezza dopo la fine della pena detentiva, poiché considerato ancora socialmente pericoloso. Avrebbe dovuto restare nella struttura per sei mesi, in attesa di una nuova valutazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
