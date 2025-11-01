Castelfranco (Modena), 1 novembre 2025 – A seguito dell’ evasione (formalmente un “allontanamento volontario”, in quanto Castelfranco ha una casa di reclusione a custodia attenuata) del killer 49enne Elia Del Grande, che nel 1998 sterminò la sua famiglia, il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, non ha mancato di portare la solidarietà della città alla struttura carceraria e di rimarcare la necessità di più personale e più risorse “per non disperdere il grande lavoro fatto in questi anni”. Il primo cittadino ha detto in particolare: “Ho telefonato al comandante della Polizia penitenziaria e al direttore del carcere, esprimendo loro innanzitutto la solidarietà della città per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evasione di Castelfranco Emilia, il sindaco Gargano: “Il Governo eroghi i fondi promessi”