Europol una buona riforma dell' agenzia deve evitare la sperimentazione della tecnologia sui migranti
La riforma del mandato di Europol arriva al voto e fa parte del pacchetto europeo contro il “traffico di migranti”. Le nuove competenze rafforzano la raccolta di dati biometrici e rischiano di criminalizzare la solidarietà. 🔗 Leggi su Wired.it
