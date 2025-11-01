Euro spese fuori di testa | il bilancio UE 2026 esplode tra stipendi viaggi e maxi indennità
Da 12,8 a 13,4 miliardi di euro. Basta questo dato per capire quanto cresceranno le spese della macchina europea l’anno prossimo. Parliamo dei costi della pubblica amministrazione comunitaria, e dunque di tutte le varie istituzioni Ue, dal Parlamento alla Commissione passando per il Consiglio. Un incremento di spesa – dal 2025 al 2026 – imponente, che ammonta a oltre mezzo miliardo di euro. La cifra risalta dalle migliaia di pagine che compongono i bilanci di previsione Ue e che Panorama ha letto in anteprima. Scorrendo documenti e file, appare immediatamente chiaro un elemento: da qualunque lato si guardino i conti, la mastodontica macchina europea costerà di più ai cittadini, seguendo un trend che dura ormai da anni. 🔗 Leggi su Panorama.it
