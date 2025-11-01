Esploriamo la Repubblica della longevità Per immaginare il giusto
W eekend d’autunno, una grande mostra da vedere alla Triennale di Milano prima che chiuda (9 novembre): Inequalities, disuguaglianze. Tabelle e dati, implacabili, mostrano quanto aveva già sintetizzato Gandhi: “La Terra ha abbastanza per i bisogni di tutti, ma non per l’avidità di pochi”. La metà più povera della popolazione, 2,6 miliardi di adulti, possiede solo il 2 per cento della ricchezza globale. Siena Award Photo Festival, due mesi di fotografia globale X Leggi anche › “Inequalities” alla Triennale di Milano e gli altri eventi da non perdere Per non cedere allo sconforto, ti aggrappi agli esempi positivi: architetti che disegnano nuove idee di città, artisti che rispondono con soluzioni e progetti, visionari che danno voce a un futuro più gentile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
