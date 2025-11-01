Esilio di Hamas Gli Stati Uniti offrono un corridoio sicuro per lasciare la Striscia
Pur di preservare il fragile cessate il fuoco, che registra tre nuovi morti tra i palestinesi, gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza in mano ad Israele verso le zone sotto il controllo del gruppo. Nel frattempo, lunedì a Istanbul si terrà un vertice di ministri degli Esteri di Paesi musulmani (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania, Pakistan, Indonesia, Arabia Saudita ed Egitto) per discutere della situazione del cessate il fuoco nella Striscia.? Washington, ha svelato Axios, ha notificato ad Hamas tramite Egitto e Qatar che aveva 24 ore per evacuare i propri combattenti dalla zona a est della linea gialla e che, dopo quel termine - scaduto alle 20 locali di giovedì - Israele avrebbe potuto far rispettare la tregua e colpire obiettivi dei militanti oltre la "yellow line". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
