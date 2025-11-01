Escursionisti si perdono sulla cima del monte Velica | recuperati dal soccorso alpino
Intervento di recupero di due escursionisti che si erano smarriti vicino la cima del Monte Prena. Il personale del Cnsas è intervenuto dopo che un uomo di 28 anni e una donna di 25, entrambi originari di Bari, si sono persi durante l'ascesa lungo la via dei laghetti. Nel tentativo di rientrare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
