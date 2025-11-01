Escursionista disperso sulle Piccole Dolomiti dopo un mese di ricerche trovato il corpo di Evemio Piccoli

Trovato nella mattinata di sabato 1 novembre il corpo di un 66enne di Valdagno di cui si erano perse le tracce il 1° ottobre scorso. L'escursionista si chiamava Evemio Piccoli. Un mese fa era uscito per fare una passeggiata ma non era più rientrato a casa. Il cadavere è stato rinvenuto in una valletta secondaria non lontano dal Vallone Pissavacca, sulle Piccole Dolomiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Evemio Piccoli, trovato senza vita dopo un mese l'escursionista disperso sulle Piccole Dolomiti - L'uomo, ex media manager, era scomparso il primo ottobre: gli sarebbero state fatali le lesioni subite dopo una caduta ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Escursionista scomparso da giorni sul Monte Baldo, proseguono senza sosta le ricerche del 76enne Flavio Fiocco: in campo anche i droni con le termocamere - Sono ricominciate questa mattina, sabato 1 novembre, e proseguono senza sosta le ricerche sul Monte Baldo del 76enne veronese Flavio Fiocco: l'escursionista è scomparso dallo s ... Si legge su ildolomiti.it