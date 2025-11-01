Errani Paolini-Muhammad Schuurs oggi in tv WTA Finals 2025 | orario canale programma streaming
Sara Errani e Jasmine Paolini, oggi, sabato 1° novembre, apriranno la prima giornata delle WTA Finals 2025 di tennis: a Riad, in Arabia Saudita, le azzurre, accreditate della prima testa di serie, affronteranno, nel primo incontro del Gruppo Martina Navratilova, la coppia numero 8 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MUHAMMADSCHUURS DALLE 13.30 La sfida tra ErraniPaolini e MuhammadSchuurs sarà la prima di giornata ed aprirà il programma sul Center Court a partire dalle ore 13.30 italiane: due i precedenti nel 2025, con una vittoria per parte. 🔗 Leggi su Oasport.it
