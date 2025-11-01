Errani e Paolini esordio da sogno alle Finals | che partita!

L’Italia del tennis femminile continua a sognare in grande. Sara Errani e Jasmine Paolini, coppia numero uno del mondo, hanno inaugurato il loro cammino alle WTA Finals di Riyad con una vittoria netta e convincente: doppio 6-3 inflitto al duo formato dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs. Un successo limpido, costruito con ritmo, intelligenza tattica e quella complicità tutta italiana che ormai è diventata la loro arma segreta. Un dominio costruito con testa e cuore. Fin dal primo game le due azzurre hanno dato l’impressione di avere il controllo del match. Paolini, nonostante un leggero malessere influenzale, ha servito con precisione chirurgica, trovando anche un ace di seconda che ha scaldato il pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Errani e Paolini, esordio da sogno alle Finals: che partita!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Errani lancia l'allarme: "Paolini non sta benissimo, ma domani..." - facebook.com Vai su Facebook

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno deciso di rinunciare al torneo di doppio femminile al Wta 1000 di Wuhan, in Cina, dove dovevano debuttare direttamente agli ottavi contro la coppia formata dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yuan. #AN - X Vai su X

Errani e Paolini, esordio da sogno alle Finals: che partita! - Sara Errani e Jasmine Paolini, coppia numero uno del mondo, hanno inaugurato il loro cammino ... thesocialpost.it scrive

Che debutto per Errani/Paolini alle WTA Finals! Netta vittoria su Muhammad/Schuurs - Sara Errani e Jasmine Paolini fanno il loro esordio con la vittoria alle WTA Finals di Riad. Segnala oasport.it

WTA Finals, Paolini ed Errani non steccano all'esordio: doppio 6-3 a Muhammad e Schuurs e un pieno di fiducia - Sara Errani e Jasmini Paolini partono col piede giusto nelle WTA Finals: battono la statunitense Muhammad e l'olandese Schuurs e mettono subito pressione alle rivali ... Da sport.virgilio.it