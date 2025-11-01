Erika Kirk e l’abbraccio a JD Vance che fa discutere Nessuno potrà mai sostituire mio marito ma in lui vedo somiglianze – Il video

«Nessuno potrà mai sostituire mio marito, ma in lui vedo alcune somiglianze con mio marito». Così Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, attivista Maga ucciso a settembre, ha presentato il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance. E per questa frase e l’abbraccio tra i due negli Stati Uniti c’è chi comincia a sospettare che possa esserci, o possa nascere, un legame sentimentale. A scatenare i social è stato il modo in cui l’ex miss Arizona ha accolto il vicepresidente sul palco in un evento all’Università del Mississippi, organizzato in ricordo del defunto marito. J.D. Vance le ha posto una mano sulla nuca, mentre lei lo ha abbracciato stretto. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

"Erika Penny" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che fa discutere. «Nessuno potrà mai sostituire mio marito, ma in lui vedo somiglianze» – Il video - Negli Stati Uniti c’è chi comincia a sospettare che possa esserci un legame tra i due. Come scrive open.online

Erika, la moglie di Kirk: da Miss Arizona al dottorato in studi biblici. Il messaggio dopo la morte del marito - Roma, 13 settembre 2025 – “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato in questo paese e in questo mondo. Si legge su quotidiano.net

Omicidio Charlie Kirk, i Maga cercano l’erede. Le mosse di JD Vance e Erika Franztve - All’indomani degli oceanici funerali di Charlie Kirk la grande domanda che attanaglia il mondo conservatore americano è l’inevitabile interrogativo su chi raccoglierà l’eredità del fondatore di ... Lo riporta ilriformista.it