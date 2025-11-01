Erdis aiuterà gli studenti palestinesi che studieranno a Urbino

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio delle Marche sosterrà i giovani palestinesi che studieranno a Urbino. È di alcuni giorni fa la notizia che due studenti giungeranno dalla Palestina per frequentare l’università urbinate (e altri andranno in altri atenei marchigiani); ora Erdis fa sapere che ha aderito a Iupals, Italian Universities for Palestinian Students, il progetto umanitario coordinato da Conferenza dei Rettori, Ministero degli Esteri, Ministero dell’Università e Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. L’intervento di Erdis avrà la durata di tre anni e attingerà al Fondo inclusione studenti in condizioni di disagio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Erdis aiuterà gli studenti palestinesi che studieranno a Urbino

