Tempo di lettura: 2 minuti Una folla commossa si raduna sotto casa di Aniello Scarpati. E’ attonita e scossa dal dolore la città di Ercolano, colpita al cuore dalla notizia della morte di Aniello Scarpati, l’assistente capo della Polizia di Stato, 47 anni, moglie e tre figli, deceduto la scorsa notte nella vicina Torre del Greco, in un incidente stradale a bordo dell’auto di servizio provocato da un Suv il cui conducente è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. All’esterno dell’abitazione, nel centro cittadino della città degli Scavi, si ritrovano spontaneamente parenti e amici. Unanimi i commenti, si parla di Aniello come una persona ligia al dovere sul lavoro, pronta ad aiutare gli altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ercolano attonita e scossa, 'era come un figlio'