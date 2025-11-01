Era un angelo | Andrea Delogu e la sua famiglia danno l’addio a Evan In forse la partecipazione della conduttrice a Ballando con le Stelle

Almeno 500 persone si sono presentato ieri, venerdì 31 ottobre, per l’ultimo saluto a Evan Oscar Delogu, il 18enne morto mercoledì in un incidente in moto. Un grande cuore composto da rose bianche è stato portato al cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola. Amici e familiari si sono stretti ai familiari, il padre Walter, per anni autista e strettissimo collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, la madre Livia e la sorella Andrea, conduttrice e showgirl, nata da una precedente unione di Walter. Familiari che sono rimasti sempre stretti uno di fianco all’altro, straziati dalla perdita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Era un angelo”: Andrea Delogu e la sua famiglia danno l’addio a Evan. In forse la partecipazione della conduttrice a “Ballando con le Stelle”

