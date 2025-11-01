Era sotto ai nostri occhi da 70 anni ora sappiamo che è un antibiotico potente

Cultweb.it | 1 nov 2025

I ricercatori hanno appena identificato un potente nuovo antibiotico, ma la scoperta non arriva dall’esplorazione di territori inesplorati: è il risultato di un nuovo sguardo su qualcosa che la scienza conosce da decenni. Il composto, chiamato pre-metilénomicina C lattone, è stato scoperto da un team congiunto dell’Università di Warwick nel Regno Unito e della Monash University in Australia. La vera sorpresa sta nel fatto che questo antibiotico proviene da un tipo di batterio che gli scienziati studiano dagli anni Cinquanta. Il composto è in realtà un intermedio chimico che si forma durante il processo di produzione di un altro antibiotico, la metilénomicina A, estratto dal batterio Streptomyces coelicolor. 🔗 Leggi su Cultweb.it

