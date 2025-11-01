Era sotto ai nostri occhi da 70 anni ora sappiamo che è un antibiotico potente
I ricercatori hanno appena identificato un potente nuovo antibiotico, ma la scoperta non arriva dall’esplorazione di territori inesplorati: è il risultato di un nuovo sguardo su qualcosa che la scienza conosce da decenni. Il composto, chiamato pre-metilénomicina C lattone, è stato scoperto da un team congiunto dell’Università di Warwick nel Regno Unito e della Monash University in Australia. La vera sorpresa sta nel fatto che questo antibiotico proviene da un tipo di batterio che gli scienziati studiano dagli anni Cinquanta. Il composto è in realtà un intermedio chimico che si forma durante il processo di produzione di un altro antibiotico, la metilénomicina A, estratto dal batterio Streptomyces coelicolor. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sotto i nostri piedi si nasconde un mondo incredibile... La scorsa domenica, a Montecreto, con “La trama che c’è sotto!”, si è concluso il calendario di eventi “ : ”: un viaggio fatto di curiosità, scoperte e divertimento per - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo antibiotico era sotto i nostri occhi da 50 anni - Scoperto un antibiotico nascosto per decenni, efficace contro superbatteri come l'MRSA. Riporta msn.com
Sotto i nostri occhi - Il che non è una metafora, bensì un titolo adatto a un pezzo di cronaca di pochi giorni fa. Si legge su unionesarda.it
Sotto i nostri occhi: il Caffè Scorretto del 15 ottobre 2025 - Il che non è una metafora, bensì un titolo adatto a un pezzo di cronaca di pochi giorni fa. Segnala unionesarda.it