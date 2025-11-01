Era in studio poi… Paura per Iva Zanicchi è successo mentre si trovava a Belve

La stagione di Belve prosegue senza freni. Il ritorno in onda del programma di Francesca Fagnani alza l’attenzione su Rai 2, con l’indiscussa capacità di proiettare le discussioni dallo schermo al mondo social. Come prossimi ospiti, nel mirino della conduttrice, ci sarebbero Iva Zanicchi e Sabrina Salerno. Due nomi che promettono interviste tutt’altro che tranquille. Fagnani, fedele al suo stile diretto e senza sconti, porterebbe in scena due protagoniste molto diverse, ma accomunate dalla schiettezza in pubblico. Invece, riguardo alla prima puntata già andata in onda, le vere polemiche sono emerse principalmente sull’opportunità, o meno, di intervistare la Tiktoker campana Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Anche i denti hanno paura… dei troppi dolcetti! Nel giorno delle streghe e dei dolci, ricordati di non esagerare con caramelle e cioccolato: basta un pò di attenzione ed un buon spazzolino per evitare scherzi indesiderati! Ti aspettiamo allo Studio Ba - facebook.com Vai su Facebook

È la dopamina a indurre l’estinzione della paura nel cervello, lo studio del Mit - È il rilascio di dopamina in uno specifico circuito del cervello a segnalare quando si può cancellare una paura perché il pericolo è cessato. Scrive ilfattoquotidiano.it