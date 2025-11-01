Era di Montesilvano il giovane uomo morto a Roccamorice durante un' arrampicata

Ilpescara.it | 1 nov 2025

Era un 35enne di Montesilvano la vittima dell'incidente in montagna avvenuto nel territorio di Roccamorice, nella zona della falesia situata sotto la via Betacam. Nel primo pomeriggio del primo novembre, infatti, il giovane uomo si trovava assieme ad altre persone su una parete per un'arrampicata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

