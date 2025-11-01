Enrico Befani - Il re degli stracci | il calendario delle prossime proiezioni

Prato, 1 novembre 2025 - Continuano le proiezioni ad ingresso libero de “Enrico Befani – Il re degli stracci”, il docufilm realizzato da Tommaso Santi (su idea di Sandro Ciardi) che si pone l’obiettivo di ricordare e recuperare la figura di uno dei più grandi imprenditori pratesi di sempre, capace di cimentarsi anche nel mondo del calcio e di arrivare ai vertici. Due i prossimi appuntamenti, già calendarizzati: la prossima proiezione è stata fissata per il 10 novembre prossimo alle 21, presso Manifatture Digitali. Un appuntamento diverso dai precedenti, più istituzionali, che vedrà in questo caso il coinvolgimento delle Pagliette, dei Malaparte e del Chiavaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

