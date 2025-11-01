Ennesimo dramma sulle strade del Lazio | 31enne scende dall’auto dopo un tamponamento e viene travolto da un mezzo pesante La tragedia in autostrada all’altezza di Ponzano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ieri mattina, venerdì 31 ottobre, intorno alle 7:00, sulla A1 Milano–Napoli all’altezza dell’ uscita di Ponzano (nord provincia di Roma), due vetture si sono scontrate al km 525+300. Uno dei conducenti, 30enne, sceso dalla vettura, è stato travolto e ucciso dal conducente di un mezzo pesante: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Chiusure e riaperture: traffico in tilt. Per consentire i soccorsi è stato chiuso il tratto dell’ Autostrada del Sole tra Orte e il bivio con la D18 (Diramazione Roma Nord) in direzione Roma. La riapertura è avvenuta poco dopo le 9:00, ma si sono registrate code chilometriche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ennesimo dramma sulle strade del Lazio: 31enne scende dall’auto dopo un tamponamento e viene travolto da un mezzo pesante. La tragedia in autostrada all’altezza di Ponzano

