Endrick Juve | svanisce la suggestione per il brasiliano? Ha dato massima priorità al passaggio in quel club l’ultima indiscrezione sul brasiliano non lascia dubbi

Endrick Juve: niente bianconeri per il brasiliano? Ha dato massima priorità al passaggio in quel club in vista di gennaio. Ultimissime. Una pista che si raffredda, una porta che si chiude. Il mercato Juve e le altre big d’Europa rischiano di veder sfumare uno degli obiettivi più affascinanti del mercato di gennaio: Endrick. Il baby-fenomeno del Real Madrid, infatti, avrebbe scelto la sua prossima destinazione, e non è in Italia. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante brasiliano dà la “ massima priorità ” all’ Olympique Lione. La scelta di Endrick: Lione in pole position. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Endrick Juve: svanisce la suggestione per il brasiliano? Ha dato massima priorità al passaggio in quel club, l’ultima indiscrezione sul brasiliano non lascia dubbi

