Empoli che botta | l' Entella lo domina a Chiavari e vince 1-0
Chiavari, 1° novembre 2025 – L’ Empoli è ancora gravemente malato: nonostante il cambio di allenatore (da Pagliuca a Dionisi), la squadra del presidente Corsi non si ritrova e anche nell’undicesima giornata del campionato di serie B soccombe, 1-0, sul campo dell’ Entella, imbattuta davanti al proprio pubblico. Situazione di classifica pessima: l’Empoli è al momento quindicesimo a 11 punti, a solo + 2 dalla zona-playout. In verità, il divario avrebbe potuto essere maggiore: sul terreno di gioco, infatti, c’è stata una sola formazione, quella di casa. Dionisi opta per Yepes e Moruzzi nell’undici di partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
