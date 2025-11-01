Emergenza piccioni nel 2026 in volo le poiane americane
Anche Osimo sta affrontando l’emergenza piccioni. Dopo anni di tentativi poco efficaci, la nuova giunta comunale ha deciso di intensificare gli interventi per contenere la proliferazione dei volatili che da tempo infestano il centro storico, tra balconi imbrattati e monumenti ricoperti di guano. L’assessore all’Ambiente Tommaso Spilli ha annunciato l’utilizzo di rapaci addestrati per scoraggiare la presenza dei volatili: proprio sul suo braccio la poiana che in settimana è stata utilizzata in via sperimentale. L’esito è stato positivo, e quindi da gennaio partiranno ufficialmente i servizi col falconiere, oltre ad altri provvedimenti: "Il 25 luglio abbiamo fatto un sopralluogo con i falconieri per individuare le zone più critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
