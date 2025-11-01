Emergenza piccioni nel 2026 in volo le poiane americane

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Osimo sta affrontando l’emergenza piccioni. Dopo anni di tentativi poco efficaci, la nuova giunta comunale ha deciso di intensificare gli interventi per contenere la proliferazione dei volatili che da tempo infestano il centro storico, tra balconi imbrattati e monumenti ricoperti di guano. L’assessore all’Ambiente Tommaso Spilli ha annunciato l’utilizzo di rapaci addestrati per scoraggiare la presenza dei volatili: proprio sul suo braccio la poiana che in settimana è stata utilizzata in via sperimentale. L’esito è stato positivo, e quindi da gennaio partiranno ufficialmente i servizi col falconiere, oltre ad altri provvedimenti: "Il 25 luglio abbiamo fatto un sopralluogo con i falconieri per individuare le zone più critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

emergenza piccioni nel 2026 in volo le poiane americane

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza piccioni, nel 2026 in volo le poiane americane

News recenti che potrebbero piacerti

emergenza piccioni 2026 voloEmergenza piccioni, nel 2026 in volo le poiane americane - I rapaci si occuperanno di allontanare i colombi dal centro. Segnala msn.com

Paura in volo per Osimhen e Lookman: atterraggio d’emergenza per la Nigeria - La nazionale della Nigeria, tuttavia, ha vissuto attimi di panico sull’aereo preso dopo la vittoria per 2- Da tuttomercatoweb.com

Parabrezza rotto in volo: paura per la Nazionale della Nigeria costretta all'atterraggio d'emergenza - Paura per la nazionale di calcio della Nigeria, costretta a effettuare un atterraggio d'emergenza a causa della rottura improvvisa in volo del parabrezza dell'aereo. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Piccioni 2026 Volo