Emanuele Pozzolo si sfoga dopo la condanna per lo sparo a Capodanno | Contro di me indagini ridicole

«Contro di me hanno fatto indagini ridicole. Non ho capito se in malafede o per scarsa capacità. Ho detto dal primo minuto ai carabinieri che il colpo non era partito da me. Che era stato un incidente. Che la pistola l’aveva toccata involontariamente Pablito Morello. Ma lo stub lo hanno fatto solo a me. A nessuno degli altri. Hanno voluto mandarmi a processo. Hanno voluto chiuderla così. Nessuno ha voluto cercare la verità». Queste le parole di Emanuele Pozzolo in un’intervista a La Stampa dopo la condanna a 1 anno e tre mesi, con pena sospesa, per lo sparo avvenuto nella notte di Capodanno 2024 a Rosazza in provincia di Biella. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sentenza di primo grado sul caso dello sparo di Capodanno a Rosazza. Il deputato Emanuele Pozzolo è stato condannato a 1 anno e 3 mesi per porto abusivo d'arma e assolto per i proiettili. - X Vai su X

Condanna a un anno e tre mesi con pena sospesa per Emanuele Pozzolo ? https://shorturl.at/EZP3p - facebook.com Vai su Facebook

Emanuele Pozzolo si sfoga dopo la condanna per lo sparo a Capodanno: «Contro di me indagini ridicole» - Io non avrei mai detto che lui era un imbucato alla festa» ... Si legge su open.online

Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo (ex FdI) condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma - Condanna con pena sospesa per Emanuele Pozzolo: un anno e tre mesi per porto abusivo d’arma da collezione, assolto sulle munizioni. blitzquotidiano.it scrive

Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi - Il deputato Emanuele Pozzolo, che era stato eletto con Fratelli d’Italia ma era poi stato espulso, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di a ... Da ilpost.it