Se gli incassi sono stati deludenti, il film Pixar merita una seconda chance in homevideo grazie anche al blu-ray targato Eagle che offre uno spettacolo audio-video di primo livello. Anche la Pixar ha i suoi flop. Di quello di Elio se ne è parlato molto cercando di sviscerarne i motivi anche su queste pagine, ma sta di fatto che gli incassi deludenti hanno avuto una coda anche nelle classifiche homevideo, dove i film Disney appena usciti di solito balzavano in vetta alle classifiche di vendita, cosa che invece non è avvenuta per il film diretto da Adrian Molina e Madeline Sharafian, che si è dovuto accontentare della top five. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elio, ecco perché il flop Pixar merita di essere riscoperto in blu-ray