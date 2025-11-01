Elia Del Grande in fuga il killer della strage dei fornai | sterminò la famiglia a fucilate

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Elia Del Grande, in fuga il killer della "strage dei fornai": sterminò la famiglia a fucilate

Approfondisci con queste news

Edoardo ed Elia: studenti calciatori con il mito di Riva Due atleti alunni del Liceo De Sanctis Deledda si raccontano: dal Veneto alla Sardegna per inseguire la grande passione - facebook.com Vai su Facebook

Sterminò la famiglia a fucilate, fuga nella notte dalla casa lavoro: è caccia al killer - Elia Del Grande, destinatario di una misura di sicurezza perché ritenuto socialmente pericoloso avrebbe dovuto trascorrere sei mesi, fino a nuova valutazione, nell’istituto di Castelfranco Emilia. Si legge su msn.com

Sterminò la famiglia a fucilate. Sparisce dalla casa lavoro. Caccia al killer di Cadrezzate - lavoro di Castelfranco Emilia, scavalcando il muro della struttura. msn.com scrive