Elia Del Grande in fuga era condannato a 30 anni di carcere per la Strage del fornai del 7 gennaio 1998

Elia Del Grande, condannato per la "Strage dei fornai", è evaso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia. È considerato socialmente pericoloso.

Modena, Elia Del Grande, ritenuto socialmente pericoloso avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nell'istituto di Castelfranco Emilia. Sterminò la famiglia

La fuga di Elia Del Grande dalla comunità, Cadrezzate ripiomba nell'incubo. Ecco chi è l'autore della "strage dei fornai" del 1998 - Il 7 gennaio di 27 anni fa stermina la famiglia uccidendo nel sonno la madre Alida, il padre Enea e il fratello Enrico "rei" di ostacolare la sua relazione con una ragazza.

Poursuite d'Elia Del Grande : Il a tué sa mère, son père et son fils par arme à feu - L'autore della 'strage dei fornai' è fuggito e sono in decine gli agenti che lo stanno cercando.

Elia Del Grande in fuga dalla comunità di Castelfranco, sterminò la famiglia nel 1998: ricerche in tutta Italia - Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua ...