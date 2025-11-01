Elia Del Grande è in fuga. L'uomo che il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni uccise a fucilate madre, padre e fratello in quello che fu ribattezzata 'strage dei. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Elia Del Grande, in fuga dalla comunità il killer della "strage dei fornai": sterminò la famiglia a fucilate