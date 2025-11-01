Elia Del Grande in fuga dalla comunità di Castelfranco sterminò la famiglia nel 1998 | ricerche in tutta Italia

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Elia Del Grande in fuga dalla comunità di Castelfranco, sterminò la famiglia nel 1998: ricerche in tutta Italia

Modena, Elia Del Grande, ritenuto socialmente pericoloso avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nell’istituto di Castelfranco Emilia. Sterminò la famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Elia Del Grande in fuga dalla comunità di Castelfranco, sterminò la famiglia nel 1998: ricerche in tutta Italia - Per il triplice omicidio Del Grande era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni. Si legge su ilmattino.it

Sterminò la famiglia a fucilate, Elia Del Grande in fuga dalla casa lavoro - Elia Del Grande è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove si trovava in seguito a una misura di sicurezza. ilgiornale.it scrive

Jakten på Elia Del Grande: Han dödade sin mor, far och son med skottlossning. - L'autore della 'strage dei fornai' è fuggito e sono in decine gli agenti che lo stanno cercando. Si legge su notizie.it