Elia Del Grande in fuga da comunità a Modena | sterminò la sua famiglia è ritenuto socialmente pericoloso
Oggi 49enne, l’uomo che sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia. È considerato socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elia Del Grande, in fuga dalla comunità il killer della "strage dei fornai": sterminò la famiglia a fucilate - a fronte di furti ed episodi di molestie al vicinato, decidendo per lui la misura del collocamento nella casa- leggo.it scrive
Elia Del Grande: è evaso il condannato a 30 anni di carcere per la strage dei fornai - Condannato a 30 anni, è evaso nei giorni scorsi scavalcando un muro ... Scrive open.online
Sterminò la famiglia: Elia Del Grande fugge dalla comunità - Elia Del Grande, condannato a trent'anni per aver sterminato la sua famiglia, è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia in cui doveva soggiornare. Da tgcom24.mediaset.it