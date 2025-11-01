Elia Del Grande fuggito da una comunità nel Modenese Nel 1998 sterminò la famiglia
Era stato condannato a 30 anni per la cosiddetta “strage dei fornai”, compiuta quando aveva 22 anni. Era ritenuto socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua ...