Elia Del Grande fuggito da una comunità nel Modenese Nel 1998 sterminò la famiglia

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stato condannato a 30 anni per la cosiddetta “strage dei fornai”, compiuta quando aveva 22 anni. Era ritenuto socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Elia Del Grande in fuga dalla comunità di Castelfranco, sterminò la famiglia nel 1998: è ritenuto socialmente pericoloso - Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per la cosiddetta 'strage dei fornai', quando, il 7 gennaio 1998 all'età di 22 anni sterminò la sua ... Come scrive msn.com

