Elia Del Grande fuggito da casa lavoro nel Modenese Nel 1998 sterminò la famiglia

Era stato condannato a 30 anni per la cosiddetta “strage dei fornai”, compiuta quando aveva 22 anni. Era ritenuto socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Elia Del Grande fuggito da casa lavoro nel Modenese. Nel 1998 sterminò la famiglia

Sterminò la famiglia a fucilate, fuga nella notte dalla casa lavoro: è caccia al killer - Elia Del Grande, destinatario di una misura di sicurezza perché ritenuto socialmente pericoloso avrebbe dovuto trascorrere sei mesi, fino a nuova valutazione, nell’istituto di Castelfranco Emilia. Come scrive msn.com

Sterminò la famiglia a fucilate. Sparisce dalla casa lavoro. Caccia al killer di Cadrezzate - lavoro di Castelfranco Emilia, scavalcando il muro della struttura. Si legge su msn.com