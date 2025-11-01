Elia Del Grande fugge dalla comunità sterminò la famiglia nel 1998

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), è in fuga. L’uomo è scomparso l’altra sera – complice il buio – dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dopo aver scavalcato il muro della struttura alto una decina di metri. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. Il 7 gennaio 1998 il killer, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Per il triplice omicidio fu condannato all’ ergastolo, pena poi ridotta in appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elia del grande fugge dalla comunit224 stermin242 la famiglia nel 1998

© Lapresse.it - Elia Del Grande fugge dalla comunità, sterminò la famiglia nel 1998

Altre letture consigliate

elia grande fugge comunit224Elia Del Grande: è evaso il condannato a 30 anni di carcere per la strage dei fornai - Condannato a 30 anni, è evaso nei giorni scorsi scavalcando un muro ... Riporta open.online

Sterminò l'intera famiglia, Elia Del Grande fugge dalla comunità - Fu l'autore della cosiddetta "strage dei fornai" del 1998: allora 22enne, il giovane uccide padre, madre e fratello. Come scrive msn.com

Elia Del Grande fugge dalla comunità, caccia al killer: ricerche anche in Sardegna - Del Grande venne condannato a 30 anni di carcere, nel 1998, per aver sterminato la famiglia nella nota "strage dei fornai" ... Come scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Elia Grande Fugge Comunit224