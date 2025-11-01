Elia Del Grande fugge dalla comunità sterminò la famiglia nel 1998
Elia Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), è in fuga. L’uomo è scomparso l’altra sera – complice il buio – dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dopo aver scavalcato il muro della struttura alto una decina di metri. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. Il 7 gennaio 1998 il killer, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Per il triplice omicidio fu condannato all’ ergastolo, pena poi ridotta in appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
