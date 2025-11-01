Elia Del Grande evaso grazie a una rudimentale fatta con unendo diversi fili elettrici
Mentre Elia Del Grande – auto della strage dei fornai – viene ricercato in tutta Italia per essere evaso, emerge che il fuggiasco -49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso – è “riuscito a calarsi dal muro di cinta con una rudimentale fune, ricavata dall’unione di diversi fili elettrici”. Le modalità dell’evasione sono state rese note da Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria. Una dinamica, quella che ha permesso all’uomo, condannato a trent’anni per il massacro della famiglia avvenuto nel 1998 a Cadrezzate in provincia di Varese (pena già espiata), di allontanarsi dalla casa di reclusione di Castelfranco Emilia, a Modena, che per il Sappe dimostra “la scarsa sicurezza della struttura, dove convivono 45 internati e 40 detenuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
