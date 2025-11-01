Elia Del Grande evaso a Modena così aveva progettato la fuga | Si è calato dal muro con fune di cavi elettrici

Elia Del Grande è evaso dalla struttura casa-lavoro di Modena calandosi dai muri di cinta con una fune fatta di cavi. L'uomo sterminò i familiari nel 1998 a Caldrezzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

