Elia Del Grande evaso a Modena così aveva progettato la fuga | Si è calato dal muro con fune di cavi elettrici

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Del Grande è evaso dalla struttura casa-lavoro di Modena calandosi dai muri di cinta con una fune fatta di cavi. L'uomo sterminò i familiari nel 1998 a Caldrezzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

