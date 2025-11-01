Elia Del Grande evade dalla casa di lavoro | il pluriomicida della ‘strage dei fornai’ è in fuga

Come è fuggito Elia Del Grande da Castelfranco Emilia. Con una corda improvvisata utilizzando dei cavi elettrici, si sarebbe calato dal muro di cinta della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Così è fuggito Elia Del Grande, 49 anni, protagonista della tragica e ferocissima “strage dei fornai”, il triplice omicidio che nel gennaio del 1998 sconvolse Cadrezzate, nel Varesotto. Una fuga avvenuta con modalità che pongono interrogativi pesanti sulla sorveglianza all’interno di una struttura ritenuta meno rigida rispetto a un carcere tradizionale, destinata a soggetti in regime di misura di sicurezza detentiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Elia Del Grande evade dalla casa di lavoro: il pluriomicida della ‘strage dei fornai’ è in fuga

