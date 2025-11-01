Elia Del Grande | è evaso il condannato a 30 anni di carcere per la strage dei fornai

Elia Del Grande, condannato a trent’anni di carcere per la cosiddetta strage dei fornai, quando, il 7 gennaio 1998 all’età di 22 anni sterminò la sua famiglia uccidendo padre, madre e fratello nel Varesotto, si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. E ha fatto perdere le sue tracce. Ne dà notizia Qn-il Resto del Carlino. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza. Era ritenuto socialmente pericoloso. Avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione. Le ricerche di Elia Del Grande. Per il triplice omicidio Del Grande era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni. 🔗 Leggi su Open.online