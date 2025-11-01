Elia Del Grande come è riuscito a scappare | i fili elettrici intrecciati usati come fune per calarsi dal muro È pericoloso
Elia Del Grande non si trova. L'uomo di 49 anni, condannato a trent'anni per la 'strage dei fornai' avvenuta nel 1998 a Cadrezzate in provincia di Varese (pena già. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Modena, Elia Del Grande, ritenuto socialmente pericoloso avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nell’istituto di Castelfranco Emilia. Sterminò la famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Elia Del Grande, come è riuscito a scappare: i fili elettrici intrecciati usati come fune per calarsi dal muro. «È pericoloso» - L'uomo di 49 anni, condannato a trent'anni per la 'strage dei fornai' avvenuta nel 1998 a Cadrezzate in provincia di Varese (pena ... leggo.it scrive