Elia Del Grande aveva sterminato la famiglia e ora è scappato dalla comunità | lo si cerca anche in Brianza

Elia Del Grande, condannato a 30 anni di carcere, è scappato dalla comunità dove era ospitato. L’allarme della sua fuga è stato diramato in tutta Italia e lo si cerca anche a Monza e in Brianza (le ricerche si stanno concentrando soprattutto nel Varesotto e in Sardegna).I motivi della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

